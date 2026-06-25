HAYAT 112 Uygulaması 600 Bin İndirme Aldı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını açıkladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiğimiz HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında milletimizden büyük ilgi gördü. Geride bıraktığımız bir ayda dijitalin gücüyle ulaştığımız rakamlar: Uygulamamız 600 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Vatandaşlarımız; trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere uygulamadan bildirilen 7 bin 157 acil vakaya, çok daha hızlı müdahale edildi. Günde ortalama 370 binin üzerinde işlemle; uygulamamız ilk ayında 12 milyonu aşkın işlemi (acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama) kesintisiz karşıladı. Radar+ özelliğiyle güvenli sürüş için 800 binin üzerinde radar ve hız koridoru sorgusu yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yeni dijital sürecimizle 2 bin 254 başvuruya müdahale edildi" dedi.

HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Çiftçi, "Yeni sürümle birlikte; uygulamaya eklenen yenilikler, artık uygulama içerisinden görüntülenebilecek. Trafik ihlallerine 'makas atma' olay türü eklendi. Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edildi. Sabit Elektronik Denetleme Sistemi kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi sağlandı. Yazı boyutları, daha kolay ve erişilebilir bir kullanım için cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi. Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli. HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.