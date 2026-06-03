Hayat Boyu Öğrenme Haftası\'nda Sergi

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi.

Kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir emek ve titizlikle hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, hayat boyu öğrenme kültürünün toplumun her kesimine yayılmasının önemine dikkat çekildi. Halk eğitimi merkezlerinin sadece meslek edindirme değil, aynı zamanda kültürel mirasın geleceğe aktarılması ve bireylerin sosyalleşmesi açısından da kritik bir rol üstlendiği vurgulandı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği sergide, geleneksel el sanatlarından giyim üretim teknolojilerine, geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan sanatsal tasarımlara kadar çok geniş bir yelpazede ürün sergilendi. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel motiflerin modern dokunuşlarla yeniden hayat bulduğu stantlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sergi alanını gezen davetliler, kursiyerlerden ürünlerin yapım aşamaları hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Sergi açılışına Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.