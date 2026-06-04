Çanakkale'de, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
İlçeye bağlı Bolayır köyünde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler için Bolayır Köy Yaşam Merkezi'nde sergi açıldı.
Sergiyi Kaymakam Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak ve Bolayır Köyü Muhtarı Celal Öztürk açtı.
Sergiyi gezen katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve görsel çalışmalarını inceledi.
Son Dakika › Güncel › Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?