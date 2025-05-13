Hayat Kimya Mısır'da Yeni Fabrika Açtı - Son Dakika
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Hayat Kimya Mısır'da Yeni Fabrika Açtı

Hayat Kimya, Mısır'ın Ayn Suhna bölgesinde yeni fabrika açarak yatırımlarını 632 milyon dolara çıkardı.

13.05.2025 22:11
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Hayat Kimya, Mısır'ın Ayn Suhna bölgesinde yeni fabrika açtı.

Fabrika açılışına, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in yanı sıra çok sayıda Mısırlı üst düzey yetkili ve şirketin yöneticileri katıldı.

Mısır piyasasına 2012'de giren ve Ayn Suhna'nın yanı sıra 6 Ekim bölgelerindeki fabrikalarıyla faaliyetlerini sürdüren Hayat Kimya, yeni yatırımıyla ülkede büyümeye devam ediyor.

Hayat Kimya Mısır Genel Müdürü Şenol Keserlioğlu, şirketin 2024 yılında 53 milyon dolarlık yatırımlar yaptığını, 2025 yılında da 44 milyon dolarlık ilave yatırımlarıyla Mısır'daki yatırım değerini toplam 632 milyon dolara çıkardığını aktardı.

Ülkede bebek bezi, mendil, esnek ambalaj ve kadın bakım malzemeleri üreten Hayat Kimya'nın hem Mısır iç piyasasında alanında en büyük hem de ihracata odaklanan bir şirket olduğunu belirten Keserlioğlu, Ayn Suhna ve 6 Ekim bölgesinde yaklaşık 480 bin metrekarelik alandaki tesislerinde 3 bin 500'e yakın Mısırlıya istihdam sağlandığını kaydetti.

Türk şirketlerinin varlığı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen ise açılıştan sonra düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Medbuli'nin açılışa katılmasının onur verici olduğunu belirterek, "Hayat Kimya, 632 milyon dolara ulaşan yatırımlarıyla Mısır'a yüksek teknoloji ve kaliteyi taşıyor." dedi.

Türk şirketlerinin Mısır'daki varlığının stratejik bir nitelik taşıdığına da işaret eden Şen, bunların ekonomik faaliyetlerinin her iki ülkenin ve tüketicilerin yararına genişlemeye devam edeceğine kuşku duymadığını belirtti. Şen, Mısır'la kenetlenip beraber büyüyen Türkiye'nin ilerleme ve kalkınma stratejisinin dış boyutunda önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Büyükelçi Şen, bu bağlamda Hayat Kimya gibi küresel düzeyde varlık gösteren Türk şirketlerinin yüksek teknoloji, büyük ölçekli üretim ve kalite anlayışıyla hem büyüyen Mısır pazarına hem de bölge pazarına yönelik olarak karşılıklı kazan-kazan esasıyla genişlemelerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Sürekli genişleyen limanı ile Körfez ve Doğu Afrika pazarına doğrudan erişim imkanı vermesi dolayısıyla Ayn Suhna'nın avantajına da dikkati çeken Şen, konuyla ilgili bir soru üzerine, Mısır'ın siyasi liderliğinin Türkiye'den yapılan yatırımlara siyasi ve hukuki desteğinin yanı sıra pratik destek verdiğini kaydetti.

Büyükelçi Şen, bu yıl Mısır'a yapılacak yeni Türk yatırımlarının değerine ilişkin soruya verdiği cevapta ise bu yıl içerisinde 500 milyon dolar değerinde yeni yatırımların yapılmasının beklendiğini, Türk yatırımlarının Mısır'da genişlemeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi.

Hayat Kimya Global Satış Başkan Yardımcısı Vedat Yıldırım ile Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent de basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hayat Kimya, Ekonomi, Finans, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayat Kimya Mısır'da Yeni Fabrika Açtı - Son Dakika

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