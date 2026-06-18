Hayati Yazıcı'dan 2025 Türkiye Raporu'na Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Yazıcı, yazılı açıklamasında, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'nun, tamamen subjektif değerlendirmeler içeren, siyasi önyargılarla hazırlanmış, çifte standartlı bir yaklaşımın açık örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, millet iradesini esas alan köklü demokrasi geleneği ve güçlü devlet yapısıyla, hukuk devleti ilkesinden ve yargı bağımsızlığından taviz vermeden yoluna kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik ve tarafgir yaklaşımları terk ederek Türkiye'nin küresel ve bölgesel barış ve istikrara sunduğu güçlü katkıları esas alan gerçekçi bir perspektif benimsemesi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi açısından zaruridir. Avrupa Birliği ile ilişkilerde herhangi bir meseleye yaklaşımın, üstenci bir bakışla değil onarıcı ve yapıcı bir anlayışla ele alınması ilişkilere yarar sağlayacaktır."