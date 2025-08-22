Hayatta İyilik Var Derneği Mısır'daki 11 bin Filistinli aileye yardım ulaştırıyor - Son Dakika
Hayatta İyilik Var Derneği Mısır'daki 11 bin Filistinli aileye yardım ulaştırıyor

22.08.2025 11:12
Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da bulunan 11 bin Filistinli aileye yardım ulaştırıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bombardımanın başladığı ilk günlerden itibaren Gazze'ye en yakın noktalardan biri olan Mısır'a giden Hayatta İyilik Var Derneği, ilk günlerde birkaç aileyle başladığı yardım zincirini her gün biraz daha genişletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, "yardım için gittikleri her ailede istisnasız şehit, yetim ve öksüzlerin olduğunu" belirtti.

Savaşın en ağır yükünü çocukların taşıdığını vurgulayan Keleş, "Mısır'da çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Birçoğu kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan bu ailelerimiz ciddi anlamda çok zor durumdalar. Özellikle çocukların soykırımda yaşanan saldırılarda sakat kalmaları, küçücük yaşta proteze veya tekerlekli sandalyeye mahkum olarak zor şartlarda yaşamaya çalışması çok acı verici bir durum. Bugün rutin alışveriş için anlaşmalı olduğumuz markete gelen aileler arasında gördüğümüz iki kız çocuğu, hepimizin boynunu öyle bir büktü ki bu duygu anlatılır gibi değil. Biri ameliyat olmuş, ayaklarında demir eklentiler var ve süreç çok sancılı devam ediyor. Diğer kızımızın ayağı kopmuş, protez takılmış, o haliyle de annesinin yanında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu topraklarda bu durumda olan o kadar çok evladımız var ki her biri bizim yolumuzu gözlüyor." ifadelerini kullandı.

Keleş, şunları kaydetti:

"Mısır'a geldiğimizde küçük adımlarla başladığımız yardım faaliyetleri sonucunda bugün 11 bin aileye yardım ulaştırabiliyoruz. Her bir aileye belirli periyotlarla dönüş yapıyoruz. Kira, gıda, giyim gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz. Yüklü miktarlar ameliyat masrafları oluyor, onları da karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin hayatlarını idame ettirebilecek imkanları yok. Eğer biz dönüş yapmazsak onlar çaresiz kalacaklar. Bunu görmek ve şahit olmak büyük sorumluluklar yüklüyor üzerimize. Dernek olarak hayat mücadelesi veren çocukların yanındayız. Çünkü insanlık sınır tanımaz, çünkü iyilik en çok da böyle zamanlarda görünür olur. Onların sesi olalım diye gayret ediyoruz. Hepimiz onların sessiz çığlıklarına kulak verelim, onların yüreğine umut taşıyalım ki dünyada hala iyiliğin var olduğuna olan inançları kırılmasın."

Kaynak: AA

