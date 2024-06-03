Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Haydarpaşa\'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı

Kadıköy Haydarpaşa'da dün mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Teknede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, mendireğe çarpan tekne havadan görüntülendi.

03.06.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Haydarpaşa'da dün mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Teknede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, mendireğe çarpan tekne havadan görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Haydarpaşa açıklarında meydana geldi. İçerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarparak batmaya başladı. Teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı. Kurtarılan 10 kişi Kıyı Emniyetine ait Harem Tahlisiye Bot istasyonuna getirildi. Sağlık ekipleri kıyıya getirilen kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan sağlık kontrolü sonrasında yaralanan olmadığı belirlenirken, kazazedeler evlerine polis ekiplerince götürüldü.

TEKNE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haydarpaşa açıklarındaki Mendireğe çarpıp 10 kişinin kurtarıldığı tekne, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, teknenin kayalıklara oturduğu, bir kısmının ise suyun altında kaldığı görünüyor. Teknenin sürüklenmemesi için halatlarla bağlantı yapıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Haydarpaşa, Kadıköy, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:57 Silahla gelip darbettiler Kiracının imdadına komşuları yetişti Silahla gelip darbettiler! Kiracının imdadına komşuları yetişti
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Haydarpaşa'da batmak üzere olan teknedeki 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement