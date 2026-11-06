HAYET, Çermik'te pansiyonlarda kalan 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı - Son Dakika
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HAYET, Çermik'te pansiyonlarda kalan 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı

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HAYET, Çermik\'te pansiyonlarda kalan 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Hayırda Yetim Hamileri Uluslararası İnsani Yardım Derneği (HAYET), beş okulun pansiyonunda kalan 165 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yaptı. Dernek yöneticileri, hazırlanan yardımları söz konusu okullara teslim etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Hayırda Yetim Hamileri Uluslararası İnsani Yardım Derneğince (HAYET) Çermik Fen Lisesi, Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ercan Demirkol Anadolu Lisesi, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonlarında kalan 165 öğrencilere kıyafet ve bot yardımı gerçekleştirildi.

Dernek yöneticileri yardımları okullara teslim etti.

Kaynak: AA
DiyarbakırÇermikEğitimGüncelSon Dakika

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