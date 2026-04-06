Hayfa'daki Füze Saldırısı Soruşturması
Hayfa'daki Füze Saldırısı Soruşturması

06.04.2026 03:55
İsrail ordusu, Hayfa'ya düşen füzeyi önleyemediği için soruşturma başlattı, 4 yaralı var.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor.

Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
