Hayfa'daki Füze Saldırısı Soruşturması

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor.

Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi bulmak için füzenin isabet ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.