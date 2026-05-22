Hayırsever Çift Bayramda Öğrencilere Harçlık Dağıttı

22.05.2026 14:26
Nevşehir'de Salih ve Merve Yücel, 380 ilkokul öğrencisine bayram harçlığı dağıttı.

Nevşehir'de hayırsever çift tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerine harçlık dağıtıldı.

Salih ve Merve Yücel çifti, 2000 Evler Mahallesi'ndeki Rauf Nail Akman İlkokulu'nda düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Çocuklarla bayramlaşan Yücel çifti, 380 öğrenciye içinde bayram harçlığı bulunan zarfları dağıttı.

Okul Müdürü Adnan Yıldız, etkinliğin öğrencilerin unutamayacağı bir hatıraya dönüştüğünü belirterek, "Bu güzel bayramın önemini öğrencilerimize anlatmak, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin değerini vurgulamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. İş insanı Salih ve Merve Yücel çiftine bu anlamlı güne sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Etkinlikte, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç de yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
