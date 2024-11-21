Haymana'da Silahlı Saldırı Şüphelisi Yakalandı

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ANKARA'nın Haymana ilçesinde bulunan bir iş yerine, 19 Kasım günü silahlı saldırı düzenlediği belirlenen H.H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 19 Kasım günü meydana geldi. İlçedeki bir iş yerine 3 gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.H.B. ekiplerce yakalandı. Şüphelinin, ifadesinde bir süre önce söz konusu iş yeri sahibi Y.G. ile araç takas ettiğini, aldığı aracı 15 gün kullandıktan sonra motorunun arızalı olduğunu anlaması üzerine zararının karşılamasını istediğini ortaya çıktı. H.H.B.'nin zararın karşılanmaması üzerine havaya ateş açtığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.