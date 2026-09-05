Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında biçerdöver kontrolleri başladı - Son Dakika
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Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında biçerdöver kontrolleri başladı

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Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayçiçeği hasat sezonu boyunca biçerdöverlerde dane kaybını en aza indirmek için denetim yapıyor. Müdür Gürcan Evin, üreticilerin emeğinin korunması amacıyla kontrollerin süreceğini bildirdi.

Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasat sezonunun başlamasıyla biçerdöver kontrollerine başlandı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçe genelinde yürütülen kontrollerde, biçerdöverlerin çalışma koşulları ve hasat sırasında oluşan dane kayıpları denetleniyor.

Saha çalışmalarında biçerdöverlerin uygun şartlarda çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekipler, dane kayıp oranlarının en aza indirilmesi amacıyla operatörlere hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veriyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği ayçiçeğinin en az kayıpla hasat edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Evin, hasat dönemi boyunca kontrollerin devam edeceğini kaydetti.

Hastane yolunda yenileme çalışmaları sürüyor

Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine ulaşım sağlayan yolda başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, güzergahta yol iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla hastaneye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında biçerdöver kontrolleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında biçerdöver kontrolleri başladı - Son Dakika
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