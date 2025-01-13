Hayrabolu\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Tekirdağ Hayrabolu'da kar yağışı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı kar yağışı etkisini gösterdi.
Hayrabolu ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Öte yandan karın keyfini yine çocuklar doyasıya çıkardı.
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