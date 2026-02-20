Hayrabolu'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Hayrabolu'da Ramazan Etkinliği

Hayrabolu\'da Ramazan Etkinliği
20.02.2026 16:25
Öğrenciler, ramazan ayına özel paketler hazırlayarak kültürel değerleri ve İngilizce pratiğini güçlendirdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Dil kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan paketlerinde kolonya, zikirmatik, lokum ve ramazan ayının anlam ve önemine dair kısa yazılar yer aldı.

Hazırlanan paketler ilk olarak öğretmenlere takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, ramazanın manevi atmosferinin okul ortamında yaşatılmasının öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Dönmez, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar ise etkinlikle öğrencilerin hem kültürel ve manevi değerlerini pekiştirmeyi hem de İngilizce pratiği yapmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Masal Baytok da etkinlikle ramazanın coşkusunu ve heyecanını yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayrabolu'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Hayrabolu'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
