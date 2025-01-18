Hayrabolulu Köfte Ustasından Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Hayrabolulu Köfte Ustasından Yılın Kareleri Oylaması

Hayrabolulu Köfte Ustasından Yılın Kareleri Oylaması

Mahmut Yalçın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

18.01.2025 11:46
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde köfte ustası Mahmut Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yalçın, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Yalçın, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Hayrabolu, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolulu Köfte Ustasından Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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