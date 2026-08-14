Hayrat Cami Açıldı - Son Dakika
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Hayrat Cami Açıldı

Hayrat Cami Açıldı
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Selçuklu Mahallesi'nde tamamlanan Hayrat Cami'nin açılışı yapıldı. Katkıda bulunanlara teşekkür edildi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkısıyla Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayrat Cami'nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, geleneksel mimariyle yapılan caminin avlu ve planlamasının yanı sıra manzarasıyla da güzel olduğunu belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ve hayırseverlere teşekkür eden Çiçek, "Bu memleket Müslümanıyla, Müslümanlığıyla her zaman var olacak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, çocukların ilk eğitimlerini aldıkları, mahallelerin nefes aldığı yerlerdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu da 13 hayırseverin desteği ile mahalleye butik, şirin geleneksel mimaride bir cami kazandırdıklarını belirterek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Selçuklu Mahalle Muhtarı Hatice Bağırgan ise mahalle halkı adına hayırseverlere ve Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Törende, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ile İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da bir konuşma yaptı.

Duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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