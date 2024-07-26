Hayrat İnsani Yardım Derneği, Hatay'da afetzede çocuklara destek sağlıyor

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Hayrat İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "İyilik Çatısı Projesi", Hatay'da afetzede çocukların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, depremden etkilenen yaklaşık 500 çocuğa bir yılı aşkın süredir uzman psikologlar eşliğinde psikososyal destek ve değerler eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında ayrıca gönüllü eğitmenlerin katkılarıyla uygulamalı bilim ve teknoloji eğitimlerini de kapsıyor.

Verilen eğitimler arasında robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, temel matematik ve fizik derslerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları da bulunuyor. Bu eğitimler, afetzede çocukların analitik düşünme ve sosyal becerilerinin gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

Projeyle depremden etkilenen çocukların geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.