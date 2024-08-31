Hayvan Hakları Federasyonu, yavru köpeği öldüren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Hayvan Hakları Federasyonu, yavru köpeği öldüren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

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Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde, yavru köpeği dirgenle öldüren M.S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. HAYTAP'tan yapılan açıklamada, 'Şüphesiz ki ülkemizde görülen hayvana şiddet girişimlerinin çoğalmasının en büyük sebebi vicdana ters düşen yeni yasal düzenlemenin varlığıdır' denildi.

31.08.2024 18:09
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(ANKARA) - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde, yavru köpeği dirgenle öldüren M.S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. HAYTAP'tan yapılan açıklamada, "Şüphesiz ki ülkemizde görülen hayvana şiddet girişimlerinin çoğalmasının en büyük sebebi vicdana ters düşen yeni yasal düzenlemenin varlığıdır" denildi.

Ankara Polatlı'da, yavru köpeği dirgenle öldüren M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. HAYTAP'ın avukatı Senem Demirel Acar, yavru köpeği öldüren M.S.A.'nın, "5199 sayılı Kanun madde 28/A kapsamında sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele suçu"ndan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HAYTAP'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Çimenceğiz köyünde şüpheli şahıs canice hisler ile gözünü kırpmadan yavru bir köpeği planlı bir şekilde canice öldürmüştür. Bu durumun vatandaşlarca polise bildirilmesi akabinde soruşturma başlatılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphesiz ki ülkemizde görülen hayvana şiddet girişimlerinin çoğalmasının en büyük sebebi vicdana ters düşen yeni yasal düzenlemenin varlığıdır.

Ne yazık ki şüpheli ve daha nice şiddet yönelimi mevcut şahıslar yeni yasaya güvenerek uyguladıkları şiddete en savunmasız olan ve insana muhtaç hayvanlardan başlayacaktır. Unutulmamalıdır ki şiddet evreleri toplum arasında katlanarak devam edecek, şiddet eğilimli şahıslar hakkında gerekli ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmadıkça bu şahıslar başka bir gün aynı eylemi çocuğa, kadına karşı da gerçekleştirmeye devam edecektir.

HAYTAP olarak, toplumda yaşayan hem insan, hem hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili sorumluluğumuz bulunduğu için, bu olaya müdahil olma zorunluluğumuz doğmuştur. Böyle sapkınca ve anormal kimselerin cezasız kalarak, en azından bir tedavi kurumuna dahi yatırılmadan toplum içinde dolaşmaya devam etmesi kamu vicdanı ile bağdaşmadığı gibi gelecekte de nice tehlikelerin önünü açmaktadır."

Kaynak: ANKA

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