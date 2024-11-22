Hayvan Hakları Merkezi\'nden Protesto

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(ANKARA) - Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde Sokak Hayvanları Yönetmelik taslağını protesto etti. Kamuoyunda "Katliam Yasası" olarak bilinen "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan" daha kötü bir yönetmelik ile karşı karşıya olunduğunu belirtilen açıklamada; Hayvan Hakları Merkezi, bakanlığa "Katliamın ve kötülüğün yanında değil, hukukun, yaşatmanın ve iyiliğin yanında olun" çağrısında bulunuldu.

Sokak Hayvanları Yönetmelik taslağına tepki gösteren Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde yönetmelik taslağını prostesto etti. Hukuka aykırı bir kanundan hukuka uygun bir yönetmeliğin doğamayacığını ifade eden Hayvan Hakları Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Bilime ve hukuka kulak vermeyen yasama faaliyetinde sonra bu kez, Bakanlığın bir yönetmelik taslağı hazırladığını, medyadan öğreniyoruz. Ancak bu kez, hayvanların davranışsal ve fizyolojik özelliklerini göz ardı eden ve 5199 Sayılı Kanun'un uygulanmamasından doğan sorumluluğu, suni bir hayvan düşmanlığı yaratarak örtmeye çalışan Katliam Yasasından, daha da kötü bir yönetmelik ile karşı karşıyayız. Bu nedenle 3 ay önce meclisi uyardığımız gibi, bu gün de Bakanlığı uyarıyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık üç ay önce, düzenleme konusu olan hayvanlar hakkında hiçbir bilimsel ve hukuki veriyi dikkate almayan, 7527 Sayılı Kanun ile 5199 Sayılı Kanun'da yapılan değişik sırasında yüksek sesle bu kanunun taslağının bir katliam yasası olduğunu, çünkü hayvan popülasyonunun, barınaklara kapatarak ve öldürerek azalmayacağını, kısırlaştırmadan vaz geçen her düzenlemenin rasyonel olmadığı için hukuk devleti ilkesine, hayvanların yaşam hakkına aykırı olacağını söylemiştik.

Bu akıl dışı yasama işleminden sonraki süreçte, köpeklerin zehirlendiğini, poşetler içinde havasız bırakıldığını, araçla ezildiğini, ateşli silahlarla öldürüldüklerini, uzuvlarının kesildiklerini ve sayamayacağımız türde eziyete maruz kaldığını gördük.

Hayvan popülasyonunu öldürerek ve kapatarak kontrol altına alma kötülüğünden, bir iyiliğin doğma ihtimali olmadığı gibi, hukuka aykırı bir kanundan da hukuka uygun bir yönetmelik sadır olamaz. Kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, bilime, demokrasiye ve hukuka aykırı bu kanunun düştüğü hatayı tekrarlamayın. Katliamın ve kötülüğün yanında değil, hukukun, yaşatmanın ve iyiliğin yanında olun."