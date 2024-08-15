Hayvan Hakları Savunucuları Hayvanları Koruma Kanunu'nu Protesto Etti

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(ANKARA) - Hayvan hakları savunucuları sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu için Anayasa Mahkemesi önündeydi. CHP'nin yasanın iptali Anayasa Mahkemesi'ne dava açmasının ardından yaptığı basın açıklamasına katılan hayvan hakları savunucuları ANKA'ya konuştu. Yurttaşlar, yasa yürürlükten çekilene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Hayvan hakları savunucuları bugün Anayasa Mahkemesi önünde sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nu protesto etmek için toplandı. CHP heyeti, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Hayvan hakları savunucuları CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın AYM önünde yaptığı basın açıklamasına dövizlerle katıldı.

Sokak hayvanları için AYM önüne gelen yurttaşlar ANKA'ya konuştu. Serap Aytekin Yücesan, Niğde, Altındağ ve Pursaklar'daki köpek ölümlerini hatırlatarak yasanın geri çekilmesi gerektiğini söyledi:

"Yasayla ilgili geri çekilmesi için günlerce Meclis'teydik. Bunun için elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki çok çabuk karar verildi. Kısa bir süre içinde, Meclis tatile girmeden yasa çıkarıldı. Neyi kaçırıyorduk ki? Hayvanları mı, bir yerlere mi gideceklerdi? Neden bu kadar erken çıktı. Yasa çıktı, katliamlar başladı. Ötanaziydi, bırakın ötanaziyi hayvanları keserek, boğarak öldürmeye başladılar. Bu insancıl bir durum değil kesinlikle. Altındağ, Niğde, dün Pursaklar, Kırıklareli daha ne kadar sayacağız. Amaç gerçekten hayvanları yok etmek mi?

Serdar Elmas, yasa geri çekilene kadar mücadele edeceklerini belirtti. Elmas şunları söyledi:

"Biz bu kanlı yasayı iptal ettirene kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hayvanlara özgürlük platformu olarak her gün yeni bir katliam haberini ortaya çıkarıyoruz. Her gün barınaklarda yapılan zulümleri ortaya çıkarıyoruz. Biz eylemleri bırakmayacağız. Hayvanların katledilmesine izin vermeyeceğiz."

"Siz bu yasayla sokaktaki masumiyeti öldürmek istiyorsunuz"

Hayvan hakları savunucuları AYM önünde basın açıklaması da yaptı. CHP'nin basın açıklamasından önce toplanan kitle sloganlar eşliğinde sokak hayvanları yasasını protesto etti. Basın açıklamasında şu ifadeler yer verildi.

"Biz bu zulme, işkenceli ölümlere bir hayvansever olarak değil insan olarak kabullenmiyoruz. Bizler çocuklarımızı nefretle besleyen bir toplumun içinde yaşatmamak onlara refah ve huzur dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz.

Onlar bizim sadece sessiz komşularımız. Her biri yaşadığımız sokağın veya oturup dinlendiğimiz parkın 4 ayaklı masumiyetleridir. Onların masumiyetinin sesi olmak insanlık görevimizdir. Sokaktaki tek masumiyet onlardır. Siz bu yasanızla onları değil sokakta yaşayan masumiyeti öldürmek istiyorsunuz."