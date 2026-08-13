Hayvan Hırsızlığı: 3 Tutuklama

Ardahan'ın Hanak ve Göle ilçelerinde 9 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hanak ilçesine bağlı Aşağıaydere köyü yaylası ile Göle ilçesine bağlı Durançam köyünde 9 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları incelemede hayvanların Kars ve Ardahan'da satıldığını belirleyen ekipler, iki farklı bölgede bulunan 8 ayrı kameraya ait yaklaşık 20 saatlik görüntüyü inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini ve hayvanların satıldığı adresleri tespit eden ekipler, Kars ve Ardahan'da 4 farklı adrese operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, D.Ş. ve F.T. tutuklandı, T.Ç, Y.A. ve T.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hayvanların üçüncü kişilere satıldığını belirledi.