Hayvan İddiası: Dernek Başkanına Hapis İstemi

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları ve sahipli hayvana işkence yaptıkları iddiasıyla 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 38. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demir ve avukatı hazır bulundu.

Hakim, duruşmaya katılmayan sanık Boyacı ile avukatının mazeret dilekçesi sunduğunu belirtti.

Söz alan sanık Demir'in avukatı, soruşturmanın genişletilmesini talep ederek, müvekkilin atılı suçlardan beraatını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, ara celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrarlayarak, sanıkların "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "hayvanları uygun olmayan koşullarda barındırma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Demir'in avukatı ise son savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da Şanlıurfa'daki kuduz vakalarının görüldüğü karantina bölgesinden köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru toplam 27 köpekle yakalandığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kapsamda Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı sanık Buket Özgünlü Boyacı'nın Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı ifade edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.