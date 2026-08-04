Hayvan Koruma Derneği Başkanı Cinayeti - Son Dakika
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Hayvan Koruma Derneği Başkanı Cinayeti

Hayvan Koruma Derneği Başkanı Cinayeti
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Çankaya'da Gülay Akgün Mutlu, kardeşi K.A. tarafından öldürüldü. Katilin bulunması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Altın Patiler Türkiye Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Gülay Akgün Mutlu'nun (41), silahla öldürülmesine ilişkin kardeşi K.A.'yı arama çalışmaları sürüyor.

Altın Patiler Türkiye Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Gülay Akgün Mutlu, 29 Temmuz'da Çankaya ilçesinde bulunan İmrahor Deresi mevkiinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Mutlu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Mutlu'nun erkek kardeşi K.A.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı. Öldürülen Gülay Akgün Mutlu'nun, köpek barınağı sahibi olduğu ve burayı devretmeye çalıştığı, kardeşiyle alacak-verecek meselesinden husumet yaşadığı iddia edildi. Öte yandan Mutlu'nun yaralı bir köpeğin tedavisini yaptırırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

'KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Mutlu'nun arkadaşı Patili Can Dostlar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mesut Cantürk, "Öldürenin erkek kardeşi olduğu söyleniyor. Ama aralarında ticaret olduğu söyleniyor. Biz bu işlerin detayını bilmiyor. Bir an önce katilin bulunması lazım. Hiçbir kadın öldürülmemeli, hiçbir çocuk öldürülmemeli, hiçbir hayvan öldürülmemeli. Biz yaşatmak için burada mücadele verirken böyle katiller, katliamlar gördüğümüz zaman zaten içimiz yanıyor. Katilin en kısa zamanda yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyoruz. Gülay'ın sorumluluğunda 28 tane hayvan var. Bu hayvanları tabii ki burada öksüz bırakmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu canlar bize emanet. Bu canları da kendi canlarımızdan ayırt etmeden yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hayvan Koruma Derneği Başkanı Cinayeti - Son Dakika

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