Hayvan Koruma Toplantısı

Malatya İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Vali Seddar Yavuz, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, hayvanların yaşam hakkını güvence altına alan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında yürürlüğe girdiğini, 2021 yılında kanunun revize edilerek insanların hayvanlara karşı yapmış olduğu işkence, kötü muamele ve kasıtlı öldürme davranışlarının kabahat fiilinden çıkartılarak suç fiili kapsamına alındığını hatırlattı.

2 Ağustos 2024 tarihindeyse kanunda bazı değişikliklere gidilerek özellikle sahipsiz köpekler için yeni çözüm getirildiğini kaydeden Yavuz, "yakala, kısırlaştır, barınakta tut ve sahiplendir" metodunun benimsendiğini, bu çözümde sokakta sahipsiz köpek kalmayacağını ve olanların da sahipli olacağını söyledi.

Yeni kanunun belediyelere, hayvan sahiplerine, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk getirdiğini dile getiren Yavuz, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin bütçelerinin binde 5'ini sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna ayırmakla yükümlü tutulduğuna işaret etti.

Yavuz, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler bakımından belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleriyle, ayrılan kaynağı hayvan bakım evi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası getirildiğini ifade etti.

Mevzuatın hayvanların hayvan bakım evlerinde sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini ve sahiplendirilmelerini öngördüğünü vurgulayan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Artan popülasyonun özellikle ölümlere, salgın hastalıklara ve kamu vicdanını rahatsız edecek boyutta sıkıntılara yol açtığı hepinizin malumu. Bu yasal düzenleme popülasyon kontrolünü sağlamak, özellikle çocuklarımızı, yaşlılarımızı korumak ve bu anlamda da popülasyonun kontrol edilmesini sağlamak üzere alınmış bir halk sağlığı tedbiridir. Özellikle bu konuyla ilgili olarak açılan idari davalarda da eğer bir sokak hayvanının, yani sahipsiz bir köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşımız söz konusu ise sıralı amirler, yani belediye başkanları ve mülki amirlerin de hukuken sorumlu tutulduğunu bilmenizi özellikle istirham ediyorum. O yüzden her bir vatandaşımızın canı bizim için kıymetli, diğer taraftan da hayvanların hayvan refahını gözeten bir anlayışla sokakta değil, barınaklarda barındırılması, alınabilecek sağlık tedbirlerine erişebilmeleri, yeterli beslenmeleri de bir insanlık vazifesi. Aksi halde sokaklarda on binlerce köpek, bu köpeklerin düzenli beslenmesinin ve düzenli bir şekilde sağlık imkanlarından faydalanmalarının imkanı yok. Böyle olunca da aslında hayvanları biz sevmiş olmuyoruz, hayvanlara aslında sokaklarda bir nevi zulmetmiş oluyoruz."

Bu nedenlerle konuyu Valilik olarak İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirten Vali Seddar Yavuz, "Şehrimizde her bir çocuğumuzun, her bir evladımızın güvenle dolaşmasını mutlaka sağlamalıyız. Bu hukuki düzenlemeyi bir kez daha detaylı bir şekilde size izah edeceğiz. Tüm belediyelerin, büyükşehir belediyemiz dahil olmak üzere nüfusu 25 bini aşan belediyelerin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatacağız. Bu konuda tedbir almayanlarla ilgili de yasal işlemlerin süratle yerine getirileceğini bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve her bir vatandaşımızın sokakta güvenle dolaşabileceği bir ortamı hep beraber hazırlayacağınıza inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kurul toplantısı basına kapalı olarak devam etti.