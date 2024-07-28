Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşülecek

Güncel

14.00- Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. (ANKARA)

16.00 - Yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini protesto etmek amacıyla Anıtpark'ta basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

18.00 - Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY'un iş birliğiyle Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni düzenlenecek. Şölene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…