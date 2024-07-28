Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşülecek - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Yaşam hakkı savunucuları ise kanun teklifini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapacak. Ayrıca Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY'un iş birliğiyle Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni düzenlenecek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

28.07.2024 09:06  Güncelleme: 09:53
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14.00- Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. (ANKARA)

16.00 - Yaşam hakkı savunucuları, sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini protesto etmek amacıyla Anıtpark'ta basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

18.00 - Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY'un iş birliğiyle Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni düzenlenecek. Şölene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu Değişikliği Görüşülecek - Son Dakika

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