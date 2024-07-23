Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Ertelendi - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Ertelendi

Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Ertelendi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 23 Temmuz Salı günü saat 12.00'ye ertelendi. Kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde, teklifin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.

23.07.2024 03:59
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EREN CESUR

(TBMM) - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaklaşık 14 saat süren, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 23 Temmuz Salı günü saat 12.00'ye ertelendi. Kanun teklifinin ilk 7 maddesi1 kabul edildi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yaklaşık 14 saatin ardından 23 Temmuz Salı günü saat 12.00'ye ertelendi.

Kanun teklifinin ilk 7 maddesi AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin neredeyse hiç ara vermeden görüşmeleri devam ettirmesi muhalefet parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Sağlıksız koşullarda çalıştıklarını belirten muhalefet vekilleri masalara vurarak, Başkan Kirişci'yi protesto etti.

Komisyon görüşmelerinde; teklifin 4. maddesinde yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek, kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

AKP tarafından verilen önergeyle 5. maddede yer alan "ötanazi" ibaresi tekliften çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem  Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan" hükümler uygulanacak. "Ötanazi" ifadesi yerine gelen uygulama hükümleri şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak."

AKP'nin verdiği önergeyle 6. madde ile düzenlenen 5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (o) bendinde yer alan "hayvanı" ibaresinin "köpekleri" şeklinde değiştirildi. Teklifte yer alan maddenin ilgili kısmı şöyle:

"Maddenin birinci fıkrasına eklenen (o) bendiyle, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakılması fiilleri yasak kapsamına alınmaktadır. Böylelikle, sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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