(ANKARA) - TBMM'de kabul edilen sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin yeni sayısı yayımlandı. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren ve TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
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