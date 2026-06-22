Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları valilerle yaptığı güvenlik toplantısında ele aldıklarını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilerle video konferans sistemi üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçi, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, valilerimizle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdiğimiz güvenlik toplantısında yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu ele alarak, illerimizdeki uygulamalara ilişkin valilerimizden bilgi aldık."

Hedefimiz sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."