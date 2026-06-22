Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı

Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı
22.06.2026 22:41
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İçişleri Bakanı Çiftçi, hayvanları koruma yasası kapsamında valilerle toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında, valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Güvenlik Toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısında, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıda, doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu görüşüp, illerdeki uygulamalara ilişkin valilerden bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı - Son Dakika

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