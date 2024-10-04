Hayvanları Kurtarma Günü: 4 Ekim - Son Dakika
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Hayvanları Kurtarma Günü: 4 Ekim

Hayvanları Kurtarma Günü: 4 Ekim

CHP'li Adem, 4 Ekim'in kutlama değil, hayvanları kurtarma günü olduğunu belirtti.

04.10.2024 10:46
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Bu yıl Türkiye'de 4 Ekim, bir kutlama günü olmaktan çıktı. Hayvanları koruyamayan bir ülkede, hayvanları kurtarma çabası hakim. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak iptal kararı, hayvanlar için hayati önemdedir. Bu karar verilene kadar Türkiye'de 4 Ekim, artık bir kutlama günü değil, hayvanları kurtarma günü olarak kalacak" açıklamasını yaptı.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adem, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 4 Ekim, hayvanların korunması ve haklarının savunulması adına büyük bir anlam taşırken, Türkiye'de bu anlam maalesef ortadan kalktı. Mevcut yasa, hayvanların yok olmasının önünü açıyor ve yürürlükte kaldığı sürece ortada kutlayacak bir şey kalmayacak. Anayasa Mahkemesi'ne acilen bu yasayı iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu yıl Türkiye'de 4 Ekim, bir kutlama günü olmaktan çıktı. Hayvanları koruyamayan bir ülkede hayvanları kurtarma çabası hakim. Bizler yasa yürürlükte kaldığı sürece, ne yazık ki 4 Ekim'in anlamına uygun bir şekilde kutlanmasını sağlayamayacağız. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak iptal kararı, hayvanlar için hayati önemdedir. Bu karar verilene kadar Türkiye'de 4 Ekim, artık bir kutlama günü değil, hayvanları kurtarma günü olarak kalacak.

Sonuç olarak, hayvan hakları adına bu kadar önemli bir günde, Türkiye'nin hayvan katliamının önünü açan bir yasayla anılıyor olması kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi'ni, bu yanlışa dur diyerek hayvanların yaşam hakkını koruyan bir karar vermeye çağırıyoruz. Hayvanlarımızı kurtarmak için atılacak her adım, yalnızca onların değil, toplum olarak insanlık onurumuzun da korunması anlamına gelecektir."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Hayvan Hakları, Erhan Adem, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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