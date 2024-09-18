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Hayvanların Ölümü İçin Şikayetçi

Hayvanların Ölümü İçin Şikayetçi

Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvanını kaybeden bahçivan şikayetçi oldu.

18.09.2024 14:04
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde yalağa düşen elektrik direğindeki akıma kapılarak 2 büyükbaş hayvanını kaybeden Bahittin Kara(65), "Telef olan hayvanlarımı da gömdüm. Elektrik dağıtım şirketinden de şikayetçi oldum. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Bir fiyat biçtik, hayvanlarımın ikisinin de yavrusu vardı ve doğum yapacaklardı" dedi.

Olay, 16 Eylül saat 10.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Gölceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bahittin Kara'ya ait 2 büyükbaşın su içtiği yalağa, rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direği düştü. Elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş, öldü. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, burada güvenlik önlemi aldı. Kara, elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi oldu.

"ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

DHA'ya konuşan Kara, doğduğundan beri bu işle uğraştığını belirterek, "Babamızdan gelen bir meslek bu, biz köylüyüz. Sabah ben hayvanlarımı otlatmak için getirirken, su içmek için iki büyükbaş hayvanım peş peşe yalağa girdiler ve akıma kapılarak öldüler. Toplamda 9 büyükbaşım vardı, 2 tanesi öldü 7 tane kaldı. Elektrik direği düştü ve akıma kapıldılar. Hayvanlarımdan biri iner inmez suya düştü. Peşine de diğeri gitti aynısı ona da oldu. Diğer hayvanlarım da telef olmasın diye onları başka tarafa sürdüm. Telef olan hayvanlarımı da gömdüm. Elektrik dağıtım şirketinden de şikayetçi oldum. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Bir fiyat biçtik, hayvanlarımın ikisinin de yavrusu vardı ve doğum yapacaklardı. Ne olacağını bilmiyorum. 20 sene önce de aynı olayı yaşamıştım. Evin avlusunda olmuştu ve 3 hayvanım telef olmuştu" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Tekkeköy, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Tarım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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