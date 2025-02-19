Hayvansever Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA)- Altındağ Belediyesi ekipleri köpeklerini toplarken itiraz ettiği görüntüler yayınlanmış, sosyal medyada hedef gösterilmiş ardından da kaldığı gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybetmişti, 81 yaşındaki hayvan sever Ülker Güleryüz son yolculuğuna uğurlandı. Güleryüz'ün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına hayvanseverler akın etti. Türkiye İşçi Parti'li (TİP) İrfan Değirmenci, "Bu ülkenin güzel, vicdanlı insanları, hayvan severleri yalnız değiller, sahipsiz de değiliz. Ne o hayvanlar sahipsiz ne de biz sahipsiziz" ifadelerini kullandı.

Mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen hayvan sever Ülker Güleryüz, dün Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan ikamet ettiği gecekonduda çıkan yangında 81 yaşında hayatını kaybetti.

Altındağ Belediyesi ekipleri Güleryüz'ün beslediği köpekleri alıkoymuş, Güleryüz'ün belediye ekiplerine karşı geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Sokak hayvanlarının toplatılmasını savunan sosyal medya kullanıcıları Güleryüz'e sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

Yetkililerin yangına ilişkin başlattıkları soruşturma devam ediyor. Yangının kundaklama olabileceğinden şüpheleniliyor.

Güleryüz'ün cenazesi bu sabah Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsi işlemi uygulandı. Otopsiden sonra Güleryüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan Güleryüz'ün cenaze namazına hayvan severler akın etti.

"Bu ülkenin hiçbir canı sahipsiz değil"

Güleryüz'ü cenazesinde yalnız bırakmayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) mensubu ve Gazeteci İrfan Değirmenci konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları aktardı:

"Bu ülkenin güzel vicdanlı insanları, bu ülkenin hayvanseverleri yalnız değiller, sahipsiz de değiliz. Ne o hayvanlar sahipsiz ne de biz sahipsiziz. Kimsesizler mezarlığına gömülmesine tabi ki yüreğimiz el vermedi. Ona sahip çıkan burada onlarca insan var. Her gün neredeyse, hayattaki tel dostu köpekleri elinden alınmak isteniyor. Çok sevdiği Bambam isimli köpeği ve onlarca köpeği var. Bambam'ı götürmek istiyorlar ve Necla Abla, AKP'li Altındağ Belediyesi ekiplerinin karşısına dikiliyor Necla Teyze. Gün boyu o videoyu dolaşıma sokuyorlar, nefret suçu işliyorlar, hedef gösteriyorlar. 'Bu akli dengesini yitirmiş insanlar yüzünden bu ülke böyle', 'alın şu köpekleri toplayın' gibi ifadeler ki bunlar en masumu. Sonrasında çeşitli tehditler… Gecesine de barakası yanıyor. 82 yaşında barakasındaki yangında can veriyor. İtfaiye raporu var. Soba kullanmadığını söylüyor komşular. Takipçisi olacağız. Şunu bilsinler, bu ülkenin hiçbir canı ne hayvanları, ne insanları sahipsiz değil."