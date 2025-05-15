Hayvanseverler Barınak Önünde Nöbet Tutuyor - Son Dakika
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Hayvanseverler Barınak Önünde Nöbet Tutuyor

Bursa'da hayvan barınağında köpek ve kedilerin öldürüldüğü iddiaları üzerine hayvanseverler nöbete başladı.

15.05.2025 23:49
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HAYVANSEVERLER BARINAĞIN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü iddialarının ardından hayvanseverler, barınağın önünde nöbet tutmaya başladı. Olayın dün gündeme gelmesinin ardından bir an olsun barınak önünden ayrılmayan hayvanseverler, hayvanların akıbeti hakkında yetkililerden açıklama yapmasını istedi. Hayvanseverler adına konuşan Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Bugün, barınakta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı can dostlarımızın yanında olmak adına barınağın önünde bulunuyoruz. İçeri alınmıyoruz ne yazık ki. Bu çok can yakıcı bir şey. İçeride neler oluyor? Kaç tane canımız yok edildi, bilmiyoruz. Biz bunu bilmek zorundayız. Buradaki hayvansever arkadaşlarımız da akıbetlerini bilmek istiyor. Yetkililerden bu konuda çözüm üretmelerini ve bir açıklama yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'USULSÜZCE TOPLAMALAR YAPILIYOR'

Sahipsiz Hayvanlar Kanunu'nu bu şekilde kabul etmediklerini ifade eden Dimidoa, "Daha önce kısırlaştırıp yerinde yaşatmayı öngören 5199 sayılı kanun uygulanmadığı için popülasyon kontrolü gerçekleşmedi. Yapılması gereken sadece doğru bir şekilde uygulanması ve denetlenmesiyken, belediyelere topla ve yerine bırakma diyen bu yeni düzenlemeyle sistem tıkanmış ve tüm ülkede soykırıma dönüşmüştür. Agresif toplamaları durdurup gönüllülerle samimi bir şekilde iş birliğine gidilmesini talep ediyoruz. Usulsüzce toplamalar yapılıyor. Kanunda barınaklara alınması talep ediliyor. Barınaklarda yer yok, ne yapıyorsunuz? Bilmiyoruz. Biz sokak canlarının yanındayız, ölüme karşıyız, yaşamaları için mücadeleye devam edeceğiz. HAÇİKO Derneği olarak da tüm can dostlarımızın yanında olacağız. Bursa halkı olarak da tüm hayvansever arkadaşlarımızı bu konuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARINAK BUNLARI SÜREKLİ ÖLDÜRÜP ÇÖPLÜĞE ATIYOR'

Sokaklardan sürekli hayvanların toplatıldığını iddia eden Mahalle sakinlerinden Sebahat Güleç de, "Hamitler TOKİ'de ikamet ediyorum. Bireysel gönüllüyüm. Yaklaşık bir yıldır duyumlar alıyorduk. Sürekli kamyon ve traktörler buraya gelip gidiyordu. En son 17 Nisan akşamı bir duyum aldık. Arkadaşlarım takip edip delillendirdiler. Mahallemden sürekli toplanma yapılıyor. 3 gün önce bir köpeği üzerime aldım çıkardım. Alınanlar çok fazla. Barınak bunları sürekli topluyor, öldürüp çöplüğe atıyorlar" dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADIĞIM İÇİN İŞTEN ÇIKARDILAR'

Görüntüleri paylaştığı için barınaktaki işinden çıkarıldığını belirten Alaattin Acar, "Beni sürekli tehdit ettiler. Bu görüntüleri yayınlamam halinde cezaevine attıracaklarını söylediler. 3 ay ben birim değiştirmek istedim. Bu katliama razı olmadım. Bu nedenle birim değiştirmek istedim. Her gün katliam yapılıyordu. Şahit oluyordum. Görüntüleri yayınlayınca işten de attılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Osmangazi, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverler Barınak Önünde Nöbet Tutuyor - Son Dakika

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