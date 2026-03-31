Hazal Güner Umredeki Hayalini Gerçekleştirdi
31.03.2026 10:02
Depremzede Hazal, umre ziyaretinde Kabe'yi görünce çok heyecanlandı, Vali Toros'a teşekkür etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan 8 yaşındaki Hazal Güner, ailesiyle kutsal toprakları görme hayalini gerçekleştiren Mersin Valisi Atilla Toros'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mersin Valisi himayelerinde umreye gönderilen Hazal, ağabeyi Cihan, annesi Betül ve babası Rauf Güner yaptıkları ibadetin ardından Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine döndü.

Depremzede aile, yolculuğu organize eden Vali Toros ve eşi Dudu İrem Toros'u ziyaret etti.

Kabe'de yaşadığı anıları anlatan Hazal, Toros çiftine teşekkürlerini sundu.

Vali Atilla Toros, AA muhabirine, Hazal'ın hayalinin gerçekleşmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Devletin, depremzedelere birçok destek verdiğini dile getiren Toros, "Kalplere dokunan bir hikaye oldu. Bu hikayenin vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesinden memnuniyet duyuyorum. Devletimiz her daim milletimizin yanında olmaya devam edecek." dedi.

Hazal Güner de umrede yaşadıklarını yanında götürdüğü kağıtlara yazdığını ifade ederek, "Kabe'yi görünce çok heyecanlandım, şaşırdım. Annemle teravihe gidiyorduk, o namaz kılıyordu, ben Kabe'yi izliyordum." diye konuştu.

Enkazdan annesinin kucağında çıkarılmıştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesi Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu 14 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Hazal, kucağında yaşam savaşı verdiği annesi Betül Güner'le enkazdan 72 saat sonra kurtarılmıştı. Kendisine ulaşan ekiplerin su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım" yanıtıyla hafızalara kazınan kız çocuğu, hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine taşınmıştı.

Hazal'ın kutsal topraklara gitme hayalinden etkilenen Vali Toros ve eşi, ailenin umreye gitmesini sağlamıştı.

Kaynak: AA

