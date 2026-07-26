Hazar Gölü\'nde 7 Kişi Kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin olduğu kayık, henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile batan kayıktaki 7 kişi kurtarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.