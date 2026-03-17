Hazar Üniversitesi 35. Yılını Kutladı - Son Dakika
Hazar Üniversitesi 35. Yılını Kutladı

17.03.2026 17:56
Hazar Üniversitesi, kuruluşunun 35. yılını baküde düzenlenen etkinlikle kutladı.

Azerbaycan'ın yükseköğretim kurumlarından Hazar Üniversitesi, kuruluşunun 35. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen etkinliğe, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimine yapılan yatırımların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Hazar Üniversitesinin gençlere sunduğu imkanların, onların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Gayıbov, üniversitenin spor ve gençlik faaliyetlerine verdiği desteği takdir etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Hazar Üniversitesinin yalnızca Azerbaycan'ın değil, bölgenin de saygın akademik kurumlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Akgün, Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana yükseköğretim alanında kaydettiği ilerlemenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, bugün bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve nitelikli insan kaynağının devletlerin gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığının altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğine de değinen Akgün, iki ülke arasındaki ortaklıkların stratejik ilişkilerin en güçlü unsurlarından biri olduğuna işaret etti.

Akgün, Hazar Üniversitesinin uluslararası yapısı ve çok disiplinli yaklaşımıyla genç nesillere geniş bir vizyon kazandırdığını ifade ederek, burada yetişen öğrencilerin yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ve uluslararası toplumun geleceğinde söz sahibi olacak bireyler olduğunu kaydetti.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hamlet İsahanlı da üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen süreci değerlendirdi.

İsahanlı, Hazar Üniversitesinin Azerbaycan'da birçok ilke imza attığını söyleyerek, üniversitenin yalnızca akademik başarıyı değil, mutluluk ve insani değerleri de önceleyen bir anlayışı benimsediğini dile getirdi.

Hazar Üniversitesinin bağımsız düşünceyi, akademik özgürlüğü ve uluslararası standartları esas alan bir eğitim anlayışıyla kurulduğunu aktaran İsahanlı, gelecekte de bu değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte üniversitenin tarihi ve elde ettiği başarıları anlatan sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazar Üniversitesi 35. Yılını Kutladı - Son Dakika

Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
