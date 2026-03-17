Hazar Üniversitesi 35. Yılını Kutladı

Azerbaycan'ın yükseköğretim kurumlarından Hazar Üniversitesi, kuruluşunun 35. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen etkinliğe, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimine yapılan yatırımların ülkenin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Hazar Üniversitesinin gençlere sunduğu imkanların, onların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirten Gayıbov, üniversitenin spor ve gençlik faaliyetlerine verdiği desteği takdir etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Hazar Üniversitesinin yalnızca Azerbaycan'ın değil, bölgenin de saygın akademik kurumlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Akgün, Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana yükseköğretim alanında kaydettiği ilerlemenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, bugün bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve nitelikli insan kaynağının devletlerin gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığının altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğine de değinen Akgün, iki ülke arasındaki ortaklıkların stratejik ilişkilerin en güçlü unsurlarından biri olduğuna işaret etti.

Akgün, Hazar Üniversitesinin uluslararası yapısı ve çok disiplinli yaklaşımıyla genç nesillere geniş bir vizyon kazandırdığını ifade ederek, burada yetişen öğrencilerin yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının ve uluslararası toplumun geleceğinde söz sahibi olacak bireyler olduğunu kaydetti.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hamlet İsahanlı da üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen süreci değerlendirdi.

İsahanlı, Hazar Üniversitesinin Azerbaycan'da birçok ilke imza attığını söyleyerek, üniversitenin yalnızca akademik başarıyı değil, mutluluk ve insani değerleri de önceleyen bir anlayışı benimsediğini dile getirdi.

Hazar Üniversitesinin bağımsız düşünceyi, akademik özgürlüğü ve uluslararası standartları esas alan bir eğitim anlayışıyla kurulduğunu aktaran İsahanlı, gelecekte de bu değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte üniversitenin tarihi ve elde ettiği başarıları anlatan sunumlar gerçekleştirildi.