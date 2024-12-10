Hazine Bakanı'ndan İşgücü Açıklaması - Son Dakika
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Hazine Bakanı'ndan İşgücü Açıklaması

Bakan Şimşek, sanayi üretimindeki daralmaya rağmen işgücü piyasasının dayanıklılığını vurguladı.

10.12.2024 14:54
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü verilerine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz" diyen Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı. İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti. Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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