Hazine'den Borçlanma Politikasına Açıklama

26.02.2026 11:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma politikası hakkında yanlış anlamaları açıklığa kavuşturdu.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma politikasına ilişkin, "Bakanlığımız borçlanma politikası, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil, borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek, orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ve maliyet-risk dengesinin korunması amacıyla alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma politikasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın borçlanma politikasına ilişkin son günlerde eksik bilgiden kaynaklı bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki teknik açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bakanlığımız borçlanma politikası, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil; borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek, orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ve maliyet-risk dengesinin korunması amacıyla alınmaktadır. Diğer taraftan borçlanma politikası, bütçe finansmanı, maliyet, vade, borç servisi profili, piyasa talebi ve verim eğrisinin farklı vadelerde sağlıklı oluşması gibi birçok unsur gözetilerek yürütülmektedir. Son yıllarda, gerek küresel gerekse de yurt içi finansman koşullarında gözlenen geçici dalgalanmaların borç stoku üzerindeki kalıcı maliyet etkisini sınırlandırmak amacıyla iç borçlanmanın ortalama vadesinde geçmiş yıllara nazaran azalış gerçekleşmiştir. Nitekim nakit borçlanmanın ortalama vadesi 2023 yılı sonu itibarıyla 65,1 ay iken, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 33,8 ay seviyesine inmiştir."

Ayrıca iç borçlanmanın kompozisyonuna bakıldığında; 5 yıllık sabit kuponlu senedin borçlanmadaki payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 20,4 iken 2025 yılında yüzde 14,2, 10 yıllık sabit kuponlu senedin payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 14,3 iken 2025 yılında yüzde 1,9, değişken (FRN ve TÜFE) senetlerin payı 2012-2024 döneminde yaklaşık yüzde 22,4 iken 2025 yılında yüzde 9, TLREF'e endeksli senetlerin payı 2020-2024 döneminde yaklaşık yüzde 10,8 iken 2025 yilında yüzde 20,9, altın cinsi senetlerin payı 2017-2024 döneminde yaklaşık yüzde 7,1 iken 2025 yılında yüzde 5,5, döviz cinsi senetlerin payı 2018-2024 döneminde yaklaşık yüzde 11,8 iken 2025 yılında yüzde 14,5 olarak gerçekleştirilmiştir.

Borçlanma kompozisyonu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kur, faiz, refinansman ve likidite risklerini gözeten stratejik ölçütler doğrultusunda dengeli şekilde oluşturulmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

