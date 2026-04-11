2026 İlk Çeyrekte Hazine'nin Nakit Dengesi: Borç-Faiz Kısırdöngüsü Riskleri Artıyor

2026 yılının ilk çeyreğinde Hazine'nin nakit gerçekleşmeleri, maliye politikasının sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bütçe disiplini ve faiz dışı fazla hedeflerine ulaşma çabaları devam ederken, artan borçlanma ihtiyacı ve yükselen faiz yükü dikkat çekiyor. Bu çeyrekte Hazine, 618,3 milyar TL'lik nakit açığını karşılamak için net 533 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi; bunun 458,6 milyar TL'si iç borçlanmadan, 74,4 milyar TL'si ise dış borçlanmadan elde edildi.

Mart ayında dış borçlanmada net kullanımın -5,9 milyar TL olması, Hazine'nin küresel piyasalara erişim yerine iç piyasalardan borçlanmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu durum, savaş, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinin bozulması gibi faktörlerle açıklanıyor. İç borçlanma kullanımının 330,9 milyar TL, ödemelerin ise 191,3 milyar TL olmasıyla iç borç çevirme oranı yüzde 173'e yükseldi, bu da piyasadan ek likidite çekilmesine ve özel sektörün krediye erişimini zorlaştırma riskine yol açıyor.

İlk çeyrekte faiz dışı fazla 248,3 milyar TL olarak kaydedilse de, yıllık bazda faiz ödemelerinin yüzde 103 artması, bütçe üzerindeki faiz yükünün arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, borçlanmanın faiz ödemelerini karşılamada yetersiz kalmasıyla bir "borç-faiz kısırdöngüsü" riskini artırıyor. Ayrıca, Mart ayında 279,5 milyar TL'lik açığın 145,1 milyar TL'lik banka kullanımıyla finanse edilmesi, Hazine'nin likidite tamponlarını devreye soktuğunu gösteriyor, ancak bu gelecekte daha yüksek borçlanma ihtiyacına yol açabilir.

2008'de 275 milyar TL olan iç borç stokunun günümüzde 9 trilyon TL'ye yaklaşması, yapısal bir sorunu işaret ediyor. Hazine'nin nakit dengesi, gelir performansı ve faiz dışı fazla çabalarıyla artan borç stoku ve faiz yükü arasında bir ikili gerçekliği yansıtıyor. Maliye politikasının önündeki zorluk, borçlanma yapısını daha sürdürülebilir ve düşük maliyetli hale getirmek; aksi takdirde, borç-faiz kısırdöngüsünden çıkılmakta zorluk yaşanabilir.