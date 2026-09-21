Hazine raporuna göre Avustralya'da doğumlar 2060'tan önce ölümlerin altında kalacak - Son Dakika
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Hazine raporuna göre Avustralya'da doğumlar 2060'tan önce ölümlerin altında kalacak

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Avustralya Hazine Bakanlığının Nesiller Arası Rapor 2026'sına göre doğumlar 2060'tan önce ölümlerin altında kalacak. Raporda doğurganlık oranının 2060'ların ortasına dek kadın başına 1,34 çocuğa düşmesi ve nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması öngörülüyor.

Avustralya'da hükümet, doğum sayısının 2060'tan önce ölüm sayısının altında kalacağını ve nüfustaki yaşlanmanın ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı rol oynayacağını öngörüyor.

Avustralya Hazine Bakanlığının gelecek 40 yıla yönelik ekonomik ve mali değerlendirmelerine ilişkin hazırladığı "Nesiller Arası Rapor 2026" başlıklı rapor yayımlandı.

Rapora göre jeopolitik ayrışmalar derinleşiyor, enerjide dönüşüm gitgide elzem hale geliyor ve nüfus çok daha hızlı yaşlanıyor.

Ülkedeki doğurganlık oranının 2060'ların ortasına dek kadın başına 1,34 çocuğa düşmesi ve doğumların 2060'lara gelmeden ölümlerin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Bu noktadan sonra nüfus büyümesinin daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşacağı ve büyük oranda göçlerle sağlanacağı değerlendiriliyor.

Doğum oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanmasını hızlandırırken ekonomik büyümedeki yavaşlamaların da büyük ölçüde bu durumdan kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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