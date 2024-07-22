Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyon Beklentileri Hedefe Yaklaşıyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyon Beklentileri Hedefe Yaklaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyon Beklentileri Hedefe Yaklaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e gerilediğini ve Orta Vadeli Program'ın uygulanmaya başlandığından beri enflasyon beklentilerinin sürekli düşüşte olduğunu açıkladı. Şimşek, beklentilerin iyileşiyor olmasının dezenflasyona yönelik politikaların başarılı olacağına işaret etti.

22.07.2024 11:25
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e gerilediğini bildirdi. Şimşek, 12 ay sonası için ise beklentinin yüzde 30'a ve 24 ay sonrası için de yüzde 19,3'e düştüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Orta Vadeli Program'ın uygulanmaya başlandığından beri enflasyon beklentisinin sürekli düşüşte olduğunu ifade etti.

Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü. OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

Kaynak: ANKA

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