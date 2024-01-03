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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon hedeflerimize uyumlu seyrediyoruz - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon hedeflerimize uyumlu seyrediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili yaptığı açıklamada, enflasyonun 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programıyla uyumlu seyrettiğini ve revize hedeflerin tutturulduğunu belirtti. Ayrıca, aylık enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ve yılsonu enflasyonun yüzde 64,8 olduğunu ifade etti. Şimşek, 2024 yılında da enflasyon başta olmak üzere program hedeflerine ulaşmak için gerekenleri yapacaklarını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon hedeflerimize uyumlu seyrediyoruz
03.01.2024 - 11:40,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili "2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre enflasyon, yıllık yüzde 64,77; aylık yüzde 2,93 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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