Hazine 2025 Vergi Gözetiminde 3.5 Milyon Mükellefi İnceliyor, Yüksek Riskli 36 Bin Kurum Belirlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine 2025 Vergi Gözetiminde 3.5 Milyon Mükellefi İnceliyor, Yüksek Riskli 36 Bin Kurum Belirlendi

13.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 vergi gözetim programı kapsamında 3.5 milyondan fazla mükellefi inceleyerek 10 milyar satır banka verisini taradı. İncelemeler sonucunda yüksek riskli 36 bin kurum ve 1.700'den fazla sektör tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 vergi gözetim programı kapsamında 3.5 milyondan fazla mükellef inceleniyor. Bu kapsamda 10 milyar satır banka verisi taranırken, her bir finansal hareket ve para transferi mercek altına alındı. 2025 analizlerinde şimdiden 2.1 trilyon liralık ticaret hacmine sahip 36 binden fazla yüksek riskli kurum belirlenirken, 1.700'den fazla farklı sektörde riskli mükellef tespit edildi. İncelemeler özellikle perakende ticaret, inşaat, imalat ve lojistik sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Vergi Denetim Kurulu'nun belirlediği kriterlere göre, şirket hesabına giren parayla beyan edilen gelir arasındaki fark, şirket parasının sürekli olarak ortakların ve aile üyelerinin kişisel hesaplarına geçmesi, kripto para borsalarından gelen yüksek tutarlı transferler ve lüks harcamalarla beyan edilen düşük karlar gibi çelişkiler sistemde alarm veriyor. 10 milyar satırlık banka verisi üzerinde yapılan çalışmalarda, maaş ödemeleri ve krediler gibi ticari olmayan işlemler ayıklanarak sadece ticari faaliyet potansiyeli yüksek veriler analiz ediliyor.

2024 yılı incelemelerinde de 40 bin mükellef yüksek riskli olarak işaretlenirken, bu mükelleflerin ticaret hacmi 2.9 trilyon TL'ye ulaştı. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 18 bin mükellef vergi beyanlarını yeniden düzenledi ve devletin vergi tabanı 32 milyar lira genişledi. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılında elde edilen kazançlara yönelik 5.5 milyon vergi beyannamesi verilerek rekor kırıldı ve beyan edilen toplam gelir vergisi matrahı 2.355 trilyon liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyumun önemini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine 2025 Vergi Gözetiminde 3.5 Milyon Mükellefi İnceliyor, Yüksek Riskli 36 Bin Kurum Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:41:26. #7.13#
SON DAKİKA: Hazine 2025 Vergi Gözetiminde 3.5 Milyon Mükellefi İnceliyor, Yüksek Riskli 36 Bin Kurum Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.