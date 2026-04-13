Hazine 2025 Vergi Gözetiminde 3.5 Milyon Mükellefi İnceliyor, Yüksek Riskli 36 Bin Kurum Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 vergi gözetim programı kapsamında 3.5 milyondan fazla mükellef inceleniyor. Bu kapsamda 10 milyar satır banka verisi taranırken, her bir finansal hareket ve para transferi mercek altına alındı. 2025 analizlerinde şimdiden 2.1 trilyon liralık ticaret hacmine sahip 36 binden fazla yüksek riskli kurum belirlenirken, 1.700'den fazla farklı sektörde riskli mükellef tespit edildi. İncelemeler özellikle perakende ticaret, inşaat, imalat ve lojistik sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Vergi Denetim Kurulu'nun belirlediği kriterlere göre, şirket hesabına giren parayla beyan edilen gelir arasındaki fark, şirket parasının sürekli olarak ortakların ve aile üyelerinin kişisel hesaplarına geçmesi, kripto para borsalarından gelen yüksek tutarlı transferler ve lüks harcamalarla beyan edilen düşük karlar gibi çelişkiler sistemde alarm veriyor. 10 milyar satırlık banka verisi üzerinde yapılan çalışmalarda, maaş ödemeleri ve krediler gibi ticari olmayan işlemler ayıklanarak sadece ticari faaliyet potansiyeli yüksek veriler analiz ediliyor.

2024 yılı incelemelerinde de 40 bin mükellef yüksek riskli olarak işaretlenirken, bu mükelleflerin ticaret hacmi 2.9 trilyon TL'ye ulaştı. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 18 bin mükellef vergi beyanlarını yeniden düzenledi ve devletin vergi tabanı 32 milyar lira genişledi. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2024 yılında elde edilen kazançlara yönelik 5.5 milyon vergi beyannamesi verilerek rekor kırıldı ve beyan edilen toplam gelir vergisi matrahı 2.355 trilyon liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyumun önemini vurguladı.