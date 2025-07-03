Haziranda TÜFE'de Eğitimde Yüzde 73,33 Artış - Son Dakika
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Haziranda TÜFE'de Eğitimde Yüzde 73,33 Artış

03.07.2025 10:42
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TÜFE haziranda yıllık bazda eğitimde yüzde 73,33, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 14,47 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 73,33 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 14,47 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 0,27 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 4,48 ile eğitim olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 ve konutta yüzde 2,62 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07 azalış, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık değişimler

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,47 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 73,33 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,2, ulaştırmada yüzde 27,72 ve konutta yüzde 65,54 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,6, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26'sının endeksinde düşüş gerçekleşti, 5 temel başlıkta değişim olmadı, 112'sinde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE1,3735,05
Gıda ve alkolsüz içecekler-0,2730,2
Alkollü içecekler ve tütün0,1427,96
Giyim ve ayakkabı-0,2714,47
Konut2,6265,54
Ev eşyası2,0130,19
Sağlık0,6638,7
Ulaştırma2,3827,72
Haberleşme1,8318,43
Eğlence ve kültür1,4427,53
Eğitim4,4873,33
Lokanta ve oteller2,135,59
Çeşitli mal ve hizmetler1,7336,21
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,76, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 17,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,47 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,42 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 1,93 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,13 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 32,84 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,6636,13
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,7634,62
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,9335,64
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,8435,99
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,4235,31
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,4832,84
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziranda TÜFE'de Eğitimde Yüzde 73,33 Artış - Son Dakika

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