Hazreti Ukkaşe Türbesi\'ndeki Restorasyon Çalışmaları Yüzde 80 Tamamlandı

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KAHRAMANMARAŞ Merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, büyük oranda hasar gören Hazreti Ukkaşe türbesinde restarasyon işlemlerinin yüzde 80 oranında tamamlandı. İnanç turizmi açısında önemli bir yere sahip olan Hazreti Ukkaşe türbesindeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı İlçesine 19 kilometre uzaklıktaki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe türbesinde restorasyon çalışmalarının yüzde 80 tamamlandı. Depremlerde, türbe içerisindeki sanduka zarar görmediği, türbenin revakları, cami, danışma büroları, kapalı otopark, asansörler, aşevi, imam evi, yemekhaneler olmak üzere tamamen yıkıldı. Depremden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında başlatılan restorasyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, türbedeki restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Hazreti Ukkaşe türbesinin yeniden restorasyonun yapılmasına karar verildi.Depremden sonra başlatılan ve aylarca yoğun şekilde süren ve yüzde 80 oranında tamamlanan türbemizin yıl sonuna kadar bitirillmesi hedefleniyor" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA