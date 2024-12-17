Hazro İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

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HAZRO İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hazro ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Hazro Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim-öğretime 17 Aralık Salı günü geçerli olacak şekilde 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,