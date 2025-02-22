HDK Soruşturmasında 27 Kişi Tutuklandı

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(İSTANBUL)-Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talep edilen 35 kişiden 27'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasi alan yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 50 kişiden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Pınar Aydınlar, Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Sema Barbaros ve Yıldız Tar var.

Tutuklanan isimler şöyle:

Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Pınar Aydınlar, Zeysu Fakir, İbrahim Halit Elçi, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş ve Semiha Şahin.