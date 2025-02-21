Haber: Edda SÖNMEZ
(İSTANBUL) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 50 kişiden 35'i hakkında tutuklama istendi. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilenlerin arasında sanatçı Pınar Aydınlar, gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasi alan yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla 50 kişi 18 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadeleri tamamlananlardan 35 kişi tutuklama, 13 kişi ev hapsi istemiyle, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilenlerin arasında sanatçı Pınar Aydınlar, gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › HDK Soruşturmasında 35 Kişi İçin Tutuklama İstendi - Son Dakika
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