HDK'ye Operasyon: 52 Gözaltı

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(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik, İstanbul ve 9 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheliden, 52'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, HDK hakkında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapordaki tespitlere yer verildi.

Raporda, HDK'nın, "legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis, bileşenlerinin ise Halkların Birleşik Devrim Hareketi cephesindeki terör örgütlerinin legal uzantılı yapılanmaları olduğu, meclislerinin KCK sözleşmesiyle özdeşlik gösterdiği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri eylem ve etkinlikleri düzenleyerek, toplumsal alanı örgütlediği" tespiti yer aldı.

Başsavcılığın açıklamasında, yürütülen soruşturmada ele geçirilen örgütsel arşivlere göre, HDK yapılanmasında İstanbul ili ile 9 farklı ilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındığı, sabah saat 06.00 itibarıyla şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 52 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin firari konumda bulunduğu, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.