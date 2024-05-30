HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası

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ESKİ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan'a (51), sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erdal Ö. (58), 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Milletvekili Garo Paylan, 2019 yılında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayseri'de yaşayan Erdal Ö. de söz konusu fotoğrafın altına, yorum yaparak hakaret etti. Şüpheli Erdal Ö.'nün 'neyi anlatmış köpek gibi havlıyor bu çok açık' şeklinde yorum yapmasının ardından Paylan'ın şikayeti üzerine Erdal Ö. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, 'Kamu görevlisine sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Garo Paylan ile tutuksuz yargılanan sanık Erdal Ö. katılmadı. Erdal Ö. ilk duruşmada verdiği ifadesinde, söz konusu sözleri Paylan'a yönelik söylemediğini belirterek, "Sosyal medyada müştekinin fotoğrafının altında V.K. isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı ile bir sürtüşmem oldu. V.K. bana bazı küfürler yazdı. Ben Garo Paylan'ın konuşmasına ya da kişiliğine bir yorumda bulunmadım. V.K.'nin yorumuna karşılık söz konusu ifadeleri kullandım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Erdal Ö.'yü, 'Kamu görevlisine sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.