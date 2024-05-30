HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası

HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası

Eski HDP Milletvekili Garo Paylan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erdal Ö., 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı. Erdal Ö., Paylan'ın bir fotoğrafını paylaşmasının ardından hakaret içeren bir yorum yapmıştı. Mahkeme, sanığa para cezası verirken, cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

30.05.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan'a (51), sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erdal Ö. (58), 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Milletvekili Garo Paylan, 2019 yılında sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kayseri'de yaşayan Erdal Ö. de söz konusu fotoğrafın altına, yorum yaparak hakaret etti. Şüpheli Erdal Ö.'nün 'neyi anlatmış köpek gibi havlıyor bu çok açık' şeklinde yorum yapmasının ardından Paylan'ın şikayeti üzerine Erdal Ö. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, 'Kamu görevlisine sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Garo Paylan ile tutuksuz yargılanan sanık Erdal Ö. katılmadı. Erdal Ö. ilk duruşmada verdiği ifadesinde, söz konusu sözleri Paylan'a yönelik söylemediğini belirterek, "Sosyal medyada müştekinin fotoğrafının altında V.K. isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı ile bir sürtüşmem oldu. V.K. bana bazı küfürler yazdı. Ben Garo Paylan'ın konuşmasına ya da kişiliğine bir yorumda bulunmadım. V.K.'nin yorumuna karşılık söz konusu ifadeleri kullandım" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Erdal Ö.'yü, 'Kamu görevlisine sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Milletvekili, Garo Paylan, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: HDP Milletvekiline Hakaret Eden Kişiye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement